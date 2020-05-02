شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبتى الحلوة.. نانسى عجرم تغازل ابنتها "ليا" آخر العنقود فى صورة جديدة لهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إطلالة مميزة ظهرت بها النجمة اللبنانية نانسى عجرم، مع ابنتها الصغرى "ليا" التى تخطت العام الأول بأشهر قليلة، فى أحدث صورة لهما، واصفة ابنتها بـ"حبيبتى الحلوة".

ونشرت نانسى، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: " My sugar honey"، لتنال إعجاب الكثير من متابعيها عبر انستجرام، وتحصد نحو 100 ألف إعجاب فى 10 دقائق فقط.





من ناحية أخرى، نفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية عن حملها للمرة الرابعة، حيث أكدت إنها ممتنة لربها ببناتها الثلاث ومكتفية بهن، حيث أكدت عدم صحة المعلومة قائلة: "لست حاملا والحمد لله لدى 3 بنات أنعم الله على بهن وكفانى ربى وإن شاء الله يعطيهن الصحة وأجمل الأيام "، وذلك فى تصريحات صحفية لها.

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ولنانسى عجرم 3 بنات من زوجها طبيب الأسنان، فادى الهاشم، وهن ميلا وإيلا وليا.

واحتفلت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم ، مؤخرا، بعيد ميلاد ابنتها "إيلا"، وشاركت صورا لها وهى تقبلها، كما ظهرت تورتة كبيرة مدون عليها أسم ابنتها، إلا أن الحفل لم يتواجد فيه الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الاحترازية لما فرضه علينا فيروس كورونا.

وعلقت الفنانة نانسى عجرم، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" كل عيد وأنتِ قمرى.. كل عيد وأنتِ أول أفكارى.. كل عيد وأنتٍ مصدر سعادتى.. كل عيد وأنتِ أجمل أعيادى".