شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: العمل مع الزعيم حلم كنت أسعى إليه وكنت "مرعوب" من مقابلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الكاتب والمؤلف أيمن بهجت قمر لـ"الخليج 365"، كواليس كتابة مسلسل "فلانتينو"، وكيف وصلت فكرة المسلسل إلى الزعيم عادل إمام قائلا : فى البداية ومنذ سنوات وطوال فترة عملى فى المجال الفنى، أسعى للتعاون مع النجم الكبير عادل إمام بأى طريقة إلى أن جاءت الفرصة، حينما علمت أن الزعيم يبحث عن عمل ينفذه خلال شهر رمضان، والتيمة الرئيسية للعمل الدرامى فى عقلى منذ ثلاث سنوات.

ولذلك لم أضيع الفرصة، وتوجهت بالفكرة للمخرج رامى إمام، وحينما أعجب بها عرضها على الزعيم وبعد يومين اتصل بى رامى واخبرنى بموافقة الأستاذ عادل بالفكرة وطلب منى الحضور لمقابلته وحينما ذهبت لمقابلته تملكنى الرعب حيث كنت اخشى أن أفشل في عرضها عليه، وعاد بى الزمن لأكثر من ربع قرن وكانى تلميذ في اختبار صعب على الرغم ان الأستاذ عادل كان صديق والدى وتربيت على يديه وحينما تقابلت معه تركت رامى يروى قصة المسلسل وأنا كان كلامى قليل جدا إلى أن قالى لى توكل على الله واكتب خمس حلقات

يضيف: كانت من هنا بداية انطلاقة التنفيذ وحينما كتبت الحلقات الخمس تلقيت منه مكالمة جميلة أثنى فيها على العمل وشجعنى وكانت بالنسبة لى اسعد لحظة في حياتى وأشار قمر إلى إن العمل مع الزعيم عادل إمام حلم كنت اسعى إليه وبحمد الله تحقق وأتمنى أن يتوج هذا العمل بالنجاح.

أما عن طقوس التعاون مع الزعيم قال قمر: اقسم بالله لم أجد فنان ملتزم بالنص مثل الأستاذ عادل إمام وهو أكثر فنان يفهم في أصول مهنتنا فالمؤلف مؤلف والمخرج مخرج .

يذكر أن الزعيم عادل إمام قد أعرب عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب عرض مسلسله الجديد "فلانتينو" الذى يعرض حاليا بشكل حصرى على قناة DMC، مشيراً فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه لاقى ردود فعل إيجابية على الشخصية الذى قدمها من خلال العمل، لافتاً أن فكرة العمل لم يتم تناولها فى الدراما المصرية من قبل.

وأضاف عادل امام أنه سعيد بالعمل مع كل الفنانين الذين يشاركوه بطولة " فلانتينو" وعلى رأسهم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سميرصبرى إضافة إلى الفنانين الشباب الذى يحرض دائماً على تقديمهم فى أعماله سواء الدراما أو السينما.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.