شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى مع حفيدته: "بحب الصورة دى ونفسى اعرف كانت بتقوللي إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان نبيل الحلفاوي، صورته برفقة حفيدته، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، والتى نالت إعجاب كبير من جمهوره.

الفنان نبيل الحلفاوي، علق على الصورة قائلاً:" بحب الصورة دي مع حفيدتي.بس نفسي اعرف كانت بتقوللي إيه. أكيد رفعة الصباع دي وراها حاجة مهمة".



نبيل الحلفاوى

من جانب آخر، حرص الفنان نبيل الحلفاوي من قبل، على الإشادة بالقائمين على مسلسل الاختيار بطولة النجم أمير كرارة، الذي يجسد فيه قصة حياة الشهيد احمد صابر منسي، والذي يقوم بإخراجه بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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نبيل الحلفاوى مع حفيدته

وقال الحلفاوي في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر: "الاختيار تهنئة لباهر دويدار وبيتر ميمي على تحقيق التوازن بين مشاهد الاشتباكات والمشاهد الحوارية وعلى درجة التكثيف سواء في المعارك أو في الحوار مما حقق إيقاعا للعمل لم نشعر خلاله بلحظة ملل، كل ضيوف الشرف كانوا رائعين، وبالمناسبة محمد إمام يقتحم مناطق جديدة خارج مملكة عادل إمام".

يشار أن الفنان نبيل الحلفاوى يشارك ضمن فريق عمل مسلسل "القاهرة كابول" بقيادة المخرج حسام على والذى تم تأجيله من العرض فى شهر رمضان الجارى، حيث يشارك فى بطولته إلى جانب طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع تأليف عبد الرحيم كمال