شكرا لقرائتكم خبر عن "عَلقة" تسببت فى كراهية أحمد زاهر لـ محمد رمضان طوال أحداث "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتقر عدد من الآباء الى الطريقة السليمة في التعامل مع أبنائه خاصة وان كان عددهم كبير، فيصعب عليه أن يوازى بينهم في معاملة سواسية بينهما، فيصب كل حنانه في شخص يشعر بأنه قريب منه ويهمل الباقى، ويتسبب ذلك في خلق فجوة بين هذا الشخص وأشقائه ويتولد نوع من الكره اللاإرادي، وهو ما قرر صناع مسلسل "البرنس" تسليط الضوء عليه ضمن أحداث العمل خاصة في الحلقة الثامنة بعد كشف أحمد زاهر سبب كرهه لشقيقه محمد رمضان.

حيث تناولت الحلقة، حديث دار بين "فتحى" أحمد زاهر و زوجته "المعلمة فدوى" روجينا، بعدما سألته عن سبب الكره الذى يكنه تجاه شقيقه "رضوان البرنس" محمد رمضان، ليروى أسباب ذلك بأن والدهم أحبه أكثر منهم، حتى يوم ولادته كانت لا تسعه الفرحة وهو الأمر الذى لم نراه في أي شخص ثانى من أخواتى.

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وخلال أحداث الحلقة، توفيت والدة "رضوان"، وأصبح الاهتمام به أكثر من الأول بكثير ويكون يومنا أسود لو عملنا أي حاجة له، حتى ان في مرة وقعته من على السلم وكان غصب عنى، راح والدى ربطنى يومين في الدولاب من غير أكل ولا شرب وأعمل حمام على نفسى وأنا واقف، وبعد ما بقى شاب اشتغل نفس مهنة والدى اللى احنا مش بنحبها ولا هنشتغلها، بقى بيتباهى بيه وأكنه مجدى يعقوب أو هانى شاكر، عشان شغال نفس شغلانته في السمكرة والدوكو.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.