شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. بعد أيام من إعلان الخبر..ماذا قالت دوا ليبا عن حمل جى جى حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت المغنية العالمية دوا ليبا عن خبر انتظار النجمة و السوبر موديل الشهيرة جي جي حديد ذات الـ ( 25 عاما ) مولودها الأول من المغني الشهير زين مالك، وذلك في مقابلة أجرتها دوا ليبا وهي صديقة عارض الأزياء أنورحديد شقيق جي جي مع إذاعة " The Edge NZ " فعندما سُئلت دوا عن شعورها بشأن طفل جي جي وزين مالك قالت : " أنه خبر مثير للغاية .. ونحن نشعر بحماس شديد " .

و بسؤال دوا ليبا عما إذا كانت على تعلم خبر حمل جي جي حديد قبل أن ينشر لأول مرة بوسائل الاعلام عن طريق موقع TMZ أكدت دوا ليبا أنها بالفعل كانت تعلم الخبر قبل نشره بوسائل الاعلام لكن بفترة ليست بطويلة.

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يذكر أن بالرغم من مواجهة النجمة العالمية دوا ليبا صراع ومشكلات مع أحدث ألبوم غنائي لها وهو "Nostalgia Future"، بدءا من إطلاق الألبوم وسط الحجر الصحي خوفا من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلي أنه تم تسريب الألبوم في 25 مارس، وهو ما أجبرها لأطلاقه رسميا بعد عدة أيام من تسريبه وقبل أسبوع واحد من موعد إصداره المخطط له في 3 أبريل و بالرغم من كل ذلك إلا أن النجمة البالغة من العمر ( 24 عاما ) تحصد الكثير من النجاحات بالألبوم الجديد، وآخر النجاحات التي حققها "Nostalgia Future" هو احتلال الالبوم المركز الأول في أستراليا لهذا الأسبوع على الرسم البياني الوطني "national chart"، وذلك حسب عدد من أهم وأشهر المواقع الفنية الشهيرة ومن ابرزها "بيلبورد" و"نويز".