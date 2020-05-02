شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تهدى"تعظيم سلام" لشهداء بئر العبد من أمام النصب التذكارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة ليلى علوى، إلى حملة "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، وهو الهاشتاج الذى دشنه الفنان آسر ياسين، وشارك فيه عشرات الفنانين والرياضيين ونجوم المجتمع والمواطنين، لتقديم تعظيم سلامة وتحية لشهداء الجيش المصرى فى بشر العبد.





ونشرت الفنانة ليلى علوى، صورة لها وهى تحيى الشهداء وتضرب التحية العسكرية و"تعظيم سلام" لهم، من أمام النصب التذكارى فى المنصة، بطريق النصر فى مدينة نصر، صحبتها بتعليق: " #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم ، بضم صوتى لزملائى فى الحداد على أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم، رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر.. ربنا يحفظ بلدنا".





وكانت النجمة الكبيرة، حرصت على نعى شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة فى بئر العبد، وكتبت عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" "تحية تقدير وإجلال لشهداء الوطن أبطال مدينة بئر العبد، ربنا يرحمهم ويحفظ مصر وشعبها من الفتن".

من ناحية أخرى، حرصت النجمة ليلى علوى على مشاركة متابعيها وجمهورها بلقطات من مشاركتها فى قافلة الخير التى نظمها صندوق تحيا مصر لمساعدة 150 ألف أسرة فى 22 محافظة.