شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..سمية الخشاب تقدم التحية لمصر بلغة الإشارة للصم والبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت النجمة سمية الخشاب التحية لمصر بلغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم، وذلك من خلال حسابها علي موقع تيك توك، وعلي أنغام أغنية أحمد جمال تحيا مصر.

ومن جانب أخر تواصل النجمة سمية الخشاب تقديم ، برنامج طبخة سمية من خلال ”الخليج 365”، حيث تقدم وصفات لأكلة من الأكلات المفضلة والخفيفة لديها لجمهورها في رمضان، من خلال موقع ”الخليج 365” وعبر صفحاته الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي في رمضان.

كانت آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".

Advertisements

الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال."

تتمحور فكرة الكليب حول إظهار صورة المرأة العربية القوية، الشُّجاعة والصّلبة، وتطل سميّة فى العمل بعدة إطلالات" .