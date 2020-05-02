غادة عادل تهدد إياد نصار بالطلاق فى ثامن حلقات "ليالينا 80"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الـ8 من مسلسل "ليالينا 80"، للفنان إياد نصار وخالد الصاوي، والذى يعرض حصرياً طوال أيام شهر رمضان على قناة CBC، بمحاولة جلال (خالد الصاوي) الترفيه عن ابنة أخيه جميلة (رنا رئيس) والتي أصيبت بالعمي.

وتوالت الأحداث بانفعال رقية "صابرين"، على ابنها راضي "ميدو عادل" بسبب جلسته في البيت، وعدم ذهابه للجامعة بعد الحادث الذي تعرض له، وتضربه بالقلم، كما تهدد "مريم" غادة عادل "هشام" اياد نصار بالطلاق منه بعد ما عرضت عليه أن يؤجر شقته وينتقلوا لمكان أخر للاستفادة من الإيجار المرتفع.

واختتمت الحلقة بعودة الدكتور جلال إلى شقته مرة أخرى، ويعاود حديثه مع زوجته المتوفية، تلعب دورها نورهان، ورقية تبدأ العمل فى المصنع التى توسطت لها نهى عادبدين الذى يمتلكه "مرتضى" محمد على رزق.





مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.

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