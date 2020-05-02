شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام سالوسة فاكهة مسلسل "الفتوة" تتألق فى دور أم حسن الجبالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الفنانة إنعام سالوسة علينا هذا العام من خلال مسلسل "الفتوة" الذى يعرض فى رمضان، بظهور متميز، بدور"حورية "، "أم حسن الجبالى" ، الذى يقوم بدوره الفنان ياسر جلال ، وزوجة الفتوة السابق "أحمد الجبالى" .

إنعام تقدم دورالأم المصرية التي تتحدث على سجيتها بدون رياء ولا خجل من أحد، وهى تمشى بجوار ابنها حسن فى الشارع وتتحدث مع المارة وتسلم عليهم بحس فكاهى منقطع النظير ، تشعر أنك أمام مدرسة في التلقائية وتقدم أداء مبهر بكل سلاسة ويسر وعندما ألتقت بأمراة قابلتها في الطريق قالت لها بكل تلقائية : "أزيك .. قولى لأمك ترجع طبقين العاشورة اللى خدتهم منى" .

إنعام سالوسة تاريخ طويل من العطاء ، ولا تزال تعطينا من إبداعها الفنى، وتمتعنا بآداء تلقائى شديد البساطة، لا نملك سوى الابتسام عند ظهورها على الشاشة.

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مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته النجوم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة ونجلاء بدر.