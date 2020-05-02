أحدث ظهور لنانسي عجرم وابنتها "ليا" الصغرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها، بصورة تجمعها بابنتها الصغرى "ليا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وعلقت نانسي على الصورة :"عسل السكر".

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نانسي عجرم متزوجة من الدكتور فادي الهاشم، ولديها منه "إيلا وميلا وليا".

يُذكر أن نانسي عجرم، احتفلت بقدوم ابنتها الصغرى "ليا"، في فبراير 2019، وطرحت بعدها أغنية تحمل اسمها، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، ومن ألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق.

وشاركت الفنانة نانسي عجرم في لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، إلى جانب الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنان محمد حماقي.