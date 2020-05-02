وفاء عامر تلقي التحية العسكرية لشهداء الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
انضمت الفنانة وفاء عامر، لمبادرة "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامتكم"، التي أطلقها الفنان آسر ياسين، وتتضمن وضع الصورة الشخصية على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وإلقاء تحية تعظيم سلام لأرواح شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.
ونشرت الفنانة وفاء عامر صورة لها وهي تلقى التحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"رحم الله شهداء الوطن".
وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، الخميس الماضي، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء
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