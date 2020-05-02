"مش مسلسل" تجربة هند صبري الأولى مع البرامج على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت الفنانة هند صبري اليوم على قناة Tayarah Play بموقع "يوتيوب" أولى حلقات برنامجها الجديد "مش مسلسل هند صبري".

البرنامج يتحدث عمن كان لديهم مشاريع وتأجلت بفعل الكورونا.

وهو التعاون الأول بين هند صبري كمذيعة وشركة طيارة، التي شاركت هي في تأسيسها منذ عدة سنوات ويشارك معهم شركة رايم برودكشنز - رامي السكري.

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الحلقة الأولى كانت تواصل بين هند وبين عروسين حالت "كورونا" دون إقامة حفل زفاف أو شهر عسل لهم. وقدمت لهم هند مفاجأة تتمثل في دخول الفنان "أبو" معهم في المحادثة.

جدير بالذكر أن شركة طيارة متخصصة في إنتاج المحتوي الرقمي من أغاني وإعلانات وبرامج.

أسسها كل من هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف منذ عدة سنوات. وقدمت عدة إنتاجات ناجحة، مثل أغنية "سقفة" و"سنة بنودعها"، وبرنامج "إلعب يا نجم"، والعديد من الإنتاجات الأخرى التي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

أما شركة رايم برودكشنز فهي متخصصة أيضاً في إنتاج وكتابة المحتوي للبرامج والإعلانات وأشهر ما قدمته، برامج: الفرنجة لشيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، الفاميليا لأحمد أمين.