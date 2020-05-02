ليلى علوي تنضم لمبادرة آسر ياسين حدادًا على روح الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انضمت الفنانة ليلى علوي، لمبادرة "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، التي أطلقها الفنان آسر ياسين، وتتضمن وضع صورهم الشخصية على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بإلقاء تحية تعظيم سلام لأرواح شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

ونشرت الفنانة ليلى علوي صورة لها وهي تقدم التحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم، بضم صوتي لزملائي في الحداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم".

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، الخميس الماضي، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.