ايمن بهجت قمر يهنىء عمرو محمود ياسين على مسلسله "ونحب تاني ليه"

هنأ الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، الفنان عمرو محمود ياسين على مسلسله "ونحب تاني ليه"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

علق أيمن على مسلسل "ونحب تاني ليه" قائلاً:"بعد ٨ حلقات في مسلسلات رمضان لازم ابارك واحيي اخويا وصديقي وزميل الدراسه عمرو محمود ياسين واختي وعشرة العمر ياسمين

عبد العزيز على المسلسل الرائع ونحب تاني ليه، خطوه مهمه في تاريخ ياسمين وتحيه لكل طاقم العمل ومش جديد عليك يا مورا ".

Advertisements

يذكر أن أيمن يشارك في الموسم الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل "فلانتينو" كـ سيناريست، من بطولة الزعيم

عادل إمام،دلالعبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.