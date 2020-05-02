داليا دبور: "أعصابك يا كابتن" نقلة حقيقية فى الكوميديا الإذاعية

أكدت المخرجة داليا دبور مخرجة المسلسل الإذاعى «أعصابك يا كابتن» الذى يذاع على إذاعة اسكندرية أن الجمهور استقبل المسلسل بطريقة ممتازة وأن المستمعين أبدوا اعجابا كبيرا بالحلقات الأولى من المسلسل الذى اعتمد على كوميديا الموقف.. واشادوا بأداء النجم محمد التاجى ومجموعة الممثلين الذين شاركوا فى العمل.. وأكدوا موهبة رائعة فى الأداء وساهموا فى

نجاح المسلسل وهم إبراهيم الملاح ويسرى عزيز ومحمد صالح.. وسامية جمال ونجوى فؤاد ودعاء عتيقة والأطفال نانسى وأدهم دبور..

وأشادت المخرجة بفكرة الناقد الرياضى على البحراوى وتأليف السيناريست حنان غانم وأشارت إلى أن المسلسل يعتبر نقلة حقيقية فى الكوميديا الإذاعية.. وحظى بدعم كبير

من جيهان مصطفى مدير عام إذاعة الإسكندرية..

يذكر أن المخرجة داليا دبور التحقت بإذاعة الإسكندريه عام ١٩٩٦وهى خريجة آداب إعلام وحصلت على دبلومة عليا فى الإعلام ودبلومة فى السياسات الإدارية.. ولها العديد من الأعمال الدرامية وكانت مدير اداره فترة خمس سنوات وحاليا مخرج بدرجة كبير. وعضو فى لجنة اختبار الممثلين.. وقامت بالعمل مع العديد من المؤلفين مثل احمد عبد الفضيل ومصطفى جمعة ومصطفى نصر وكمال عبد العزيز. وسامية جمال..