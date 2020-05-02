صورة عفوية لنانسي عجرم مع ابنتها

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة جمعتها بإبنتها "ليا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت نانسي على الصور قائلة:"عسل السكر". Advertisements يذكر ان أحدث أعمال نانسي الغنائية من خلال أغنية "قلبي ياقلبي"، الذي حصد أكثر من 15 مليون مشاهدة، على "يوتيوب"، من كلمات وألحان:نبيل خوري، توزيع:باسم رزق، بالإضافة إلى مشاركتها الرمضانية في غناء تتر "العُمر" لمسلسل "سكر زيادة" أكثر من 15 مليون مشاهدة، على "يوتيوب"، من كلمات وألحان:نبيل خوري، توزيع:باسم رزق، بالإضافة إلى مشاركتها الرمضانية في غناء تتر "العُمر" لمسلسل "سكر زيادة"

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