صورة عفوية لنانسي عجرم مع ابنتها

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة جمعتها بإبنتها "ليا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت نانسي على الصور قائلة:"عسل السكر".
يذكر ان أحدث أعمال نانسي الغنائية من خلال أغنية "قلبي ياقلبي"، الذي حصدأكثر من 15 مليون مشاهدة، على "يوتيوب"، من كلمات وألحان:نبيل خوري، توزيع:باسم رزق، بالإضافة إلى مشاركتها الرمضانية في غناء تتر "العُمر" لمسلسل "سكر زيادة"
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