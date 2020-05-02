في اسبوع.. إعلان "انت استثنائي" يقترب من الـ 10 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

اقترب إعلان بنك مصر الرمضاني "انت استثنائي" لحاجز الـ 10 مليون مشاهدة ، وذلك بعد اسبوع من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أميرطعيمة، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:أمير هداية، وشاركا فيه غنائياً للمرة الأولى الفنان بهاء سلطان والفنان محمود العسيلي.
شهد الإعلان حضور لـ بهاء بعدغياب، وتصدر المراكز الاولى في محركات البحث المختلفة، وحملة إشادة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بصوته وغناءه، بالإضافة إلى حصوله على المركز التاسع في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".
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