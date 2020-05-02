بعد دورها البارز في مسلسل "البرنس"..الجمهور لـ روجينا:كورونا الشاشة

تشارك الفنانة روجينا بدور مختلف في المسلسل الرمضاني "البرنس"، وحصل على إشادة جماهيرية كبيرة بأدائها المتقن مع بطلي العمل"محمد رمضان، احمد زاهر"، حيث تقوم بدور "تاجرة للمخدرات"

نشرت روجينا لجمهورها برد فعل إحدى المتابعين حيث كتب لها"دور روجينا في مسلسل "البرنس"

استثنائي ورائع يستحق لقب كورونا الشاشة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".

"البرنس" من بطولة: محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد

زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور قصته حول صراع الأشقاء على الاموال والميراث تصل إلى حد القتل.