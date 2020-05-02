نشر الفنان عاصي الحلاني صورة عائلية جمعته بأبنائه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". "انستجرام". تضنت الصورة أبناء عاصي "ريتا، الوليد"، وعلق عليه قائلاً:" انتظرونا قريباً، بعشقك". بعشقك". يذكر أن آخر أعمال عاصي الفنية كانت بإصداره دعاء"أنت العليم" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:نزال فرنسيس، ألحان:عاصي الحلاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمل غنائي جديد لعاصي الحلاني مع عائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.