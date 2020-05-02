نانسي عجرم بصورة خاطفة مع إبنتها ليا..شاهدوا جمالها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها مع إبنتها الصغيرة ليا، خطفت من خلالها قلوبهم بجمال ليا الساحر، وعلّقت على الصورة بالقول:"My sugar honey".

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أثنوا على براءة ليا ونعومتها، وتمنوا لها حياة سعيدة.

يشار إلى أن آخر أعمال عجرم أغنية "العمر" تتر مسلسل "سكر زيادة" الذي يعرض حالياً في رمضان من بطولة الممثلات المصريات نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب، والذي أيضاً تشارك فيه عجرم كضيفة شرف في إحدى الحلقات.

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