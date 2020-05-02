المنتج صادق الصباح يودّع نجمات مسلسل "سكر زيادة" قبل عودتهن إلى مصر

ميرنا وليد - بيروت - ودع المنتج اللبناني ​صادق الصبّاح​ نجمات مسلسل " ​سكر زيادة​ " الممثلات المصريات ​نادية الجندي​ و​نبيلة عبيد​ و​سميحة أيوب​ وقام بالإطمئنان على كل أفراد فريق العمل الذي يستعد للسفر برحلة خاصة الى القاهرة بعدما انتهوا من تصوير كامل مشاهد العمل في بيروت.

وقد احتفل الصبّاح مع كل طاقم العمل والممثلين بنجاح المسلسل الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية بعدما صُنّف من المسلسلات الأكثر مشاهدة في السباق الرمضاني.

وقد أشاد كبار النقاد بالعمل وبالثنائي ناديا الجندي ونبيلة عبيد التي تمكنت شركة الصبّاح إخوان من جمعهما في عمل واحد وفي قالب مختلف وجديد عن مسيرتهما الناجحة، وقد وعد الصبّاح بتحضير أعمال مقبلة في القريب العاجل.

نذكر أن مسلسل "سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وهو مستوحى من المُسلسل الشهير "The golden girls"، لشركة ديزني العالمية.

تجري أحداث المسلسل داخل فيلا بحيث تضطر كل بطلاته للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، وبالتالي تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان ، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة بحضور عدد كبير من ضيوف الشرف.