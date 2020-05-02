أحلام وراشد الماجد وشريهان وغيرهم من النجوم يمتلكون طائرات خاصة

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك العديد من الفنانين العرب سواءً الممثلين أو المغنين سيارات فارهة، إلا أن القليل منهم لديه ​طائرة خاصة​.

الممثل المصري ​محمد رمضان​ نشر عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة من داخل إحدى الطائرات الخاصة، وبعدها انتشرت أخبار عن شرائه طائرة جديدة.

تمتلك الفنانة الإماراتية ​أحلام​ طائرة (Cessna 560XL) خاصة تتسع لتسعة أفراد.

الممثلة المصرية ​شريهان​ تسافر عبر طائرتها الخاصة، المملوكة لزوجها رجل الأعمال علاء الخواجة.

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الفنان السعودي ​راشد الماجد​ يمتلك طائرة خاصة.

الممثلة والمنتجة المصرية ​إسعاد يونس​ هي الزوجة الأولى لرجل الأعمال علاء الخواجة، وحيث أن العلاقة بينها وشريهان "ضرتها" جيدة، فهما تتقاسمان نفس الطائرة في سفراتهما.

تستخدم الإعلامية المصرية ​صفاء أبو السعود​ الطائرات الثلاث التي يمتلكها زوجها رجل الأعمال السعودي صالح كامل، والطائرات هي بوينغ 737 وبوينغ 727، وطائرة صغيرة من طراز غلوبال اكسبريس.