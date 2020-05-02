أحلام وراشد الماجد وشريهان وغيرهم من النجوم يمتلكون طائرات خاصة

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ميرنا وليد - بيروت - يمتلك العديد من الفنانين العرب سواءً الممثلين أو المغنين سيارات فارهة، إلا أن القليل منهم لديه طائرة خاصة.
الممثل المصري محمد رمضان نشر عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة من داخل إحدى الطائرات الخاصة، وبعدها انتشرت أخبار عن شرائه طائرة جديدة.
تمتلك الفنانة الإماراتية أحلام طائرة (Cessna 560XL) خاصة تتسع لتسعة أفراد.
الممثلة المصرية شريهان تسافر عبر طائرتها الخاصة، المملوكة لزوجها رجل الأعمال علاء الخواجة.
الفنان السعودي راشد الماجد يمتلك طائرة خاصة.
الممثلة والمنتجة المصرية إسعاد يونس هي الزوجة الأولى لرجل الأعمال علاء الخواجة، وحيث أن العلاقة بينها وشريهان "ضرتها" جيدة، فهما تتقاسمان نفس الطائرة في سفراتهما.
تستخدم الإعلامية المصرية صفاء أبو السعود الطائرات الثلاث التي يمتلكها زوجها رجل الأعمال السعودي صالح كامل، والطائرات هي بوينغ 737 وبوينغ 727، وطائرة صغيرة من طراز غلوبال اكسبريس.
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