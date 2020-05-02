أحمد فلوكس يكشف سبب إنفصاله عن هنا شيحة وما حقيقة رفض محمد رمضان التمثيل معه؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ للمرة الاولى سبب إنفصاله عن زوجته الممثلة المصرية ​هنا شيحة​ قائلاً: "ماكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأن هنا جميلة جداً ومن الناس اللي قابلتهم ومايتعوضوش.. كانت بتحبني جداً.. وست بمليون راجل.. ولكن أنا كراجل صعب.. صعيدي حتي لو ماروحتش الصعيد طول عمري .. وعصبي جدا.. وفي نفس الوقت هنا مايتفرطش فيها بسهولة بس هي اللي طلبت، وطبيعي اللي هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت".

وأضاف فلوكس خلال حلوله ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية إناس الدغيدي، أن مشاركة هنا في مسلسل "الديزل" كانت قبل زواجهما، إذ أنها كانت قد وقعت العقد، ولكن لو كنا متزوجين وقتها وسألتني بالتأكيد كنت سأرفض، "ماكنتش شايفها فرصة ليها".

ومن ناحية أخرى، وعن حقيقة رفض الفنان المصري ​محمد رمضان​ التمثيل معه، قال فلوكس :"انا مابشتغلش مع أي حد، انا اللي بنقي اللي بشتغل معاهم.. ماحدش يجبرني أشتغل مع حد.. أنا بعد عادل إمام ومحمود عبد العزيز مابتكلمش على نجوم.. محمد رمضان صاحبي واشتغلنا في أكتر من مسلسل.. عمري ما اتغريت على حد.. التمثيل شغلانة "الأنا".. وهو ده اللي اتعلمته من أبويا.. شاركت كممثل كومبارس في أغنية الدنيا مجنونة وخدت 50 جنيه".

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