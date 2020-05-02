مسلسل "إبنة السفير" يعود بأربع حلقات جديدة

ميرنا وليد - بيروت - أفادت تقارير صحفية تركية، بأنَّ صناع مسلسل "​إبنة السفير​" قرروا العودة لتصوير 4 حلقاتٍ من المسلسل لينتهي الموسم الأول عند الحلقة الـ19 بدلاً من الحلقة الـ 15 وذلك لضمان تسلسل الأحداث بشكلٍ منطقي وإعطاء الموسم نهايةً قوية تُشوق متابعيه لانتظار الموسم الثاني منه، وذلك بعدما تقرر أن يستمر المسلسل لثلاثة مواسم على الأقل.

يشار إلى ان المسلسل من بطولة النجوم الاتراك ​نسليهان أتاغول​ و​أنجين أكيوريك​ و​أوراز كاجيلار أوغلو​، والذين يتربعون على عرش النجوم الأكثر حديثا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من أن آخر حلقات المسلسل عُرضت في الـ 30 من مارس/آذار الماضي.

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