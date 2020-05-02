ميرنا وليد - بيروت - استذكر المنتج ​ناهي لحود​ لحظات جميلة قضاها احتفالاً بعيد ميلاد ابنته الفنانة اللبنانية ​ألين لحود​، حيث أرفق صورتين من عيدين ميلاد لألين على صفحة ألين.

وتظهر في الصورتين ألين لحود ووالدتها الفنانة سلوى القطريب ووالدها ناهي.

يذكر أن عام 1979 تزوّجت سلوى القطريب من المنتج ناهي لحود، (شقيق المخرج والملحن روميو لحود)، وأنجبت منه إبنتها الوحيدة ألين لحود.

وتجدر الإشارة أن ألين تطل حالياً في مسلسل "بالقلب" قصة وسيناريو وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف.

والعمل بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، الين لحود، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ألين لحود في طفولتها بين أحضان والدتها .. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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