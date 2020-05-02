تامر حسني يشوّق الجمهور لعمله الجديد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شوق الفنان المصري ​تامر حسني​ الجمهور لعمله الجديد، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له، وأرفقها بتعليق قال فيه:"إن شاء الله soon awe، ومش soon بتاعة زمان انا اتغيرت ".

من ناحية أخرى شارك تامر حسني مؤخراً مع عدد كبير من النجوم من تسجيل أوبريت غنائي يحمل اسم "أنت أقوى"، للتضامن مع المتضررين من فيروس كورونا في مصر.

الأوبريت ضم عدد كبير من نجوم الغناء منهم الفنان محمد منير وتامر حسني من مصر، وسميرة سعيد من المغرب، ووائل جسار وكارول سماحة من لبنان، وصابر الرباعي من تونس.

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