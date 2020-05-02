أصالة تشارك في أوبريت وطني للكويت

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية ​أصالة​ نصري البرومو الدعائي لأوبريت "إنتوا لها"، عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت أصالة، عن مشاركتها في غناء الأوبريت الوطني الجديد لدولة الكويت من أشعار الكوت وألحان فهد الناصر.

ويشارك في الأوبريت مجموعة كبيرة من نجوم الكويت والوطن العربي، بينهم حسين الجسمي، وماجد المهندس، ونبيل شعيل، وبلقيس فتحي، وراشد الماجد، ونوال الكويتية.

ولم تحدد أصالة موعد طرح الأوبريت ولكن الأمر "قريباً".

وكتبت أصالة تعليقاً: "للأمل أوجه كثيرة.. القلوب الطيّبة.. والضمائر الحيّة.. والموسيقى وماتقول.. عمل أساسه محبّه.. وهو ليس سوى مسحة على القلوب لنصبر.. وعلى الرّوح لتبتسم.. قريباً".



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