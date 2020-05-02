سلاف فواخرجي تصدم الجمهور بلون شعرها الجديد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - صدمت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ الجمهور بلون شعرها الجديد، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها، ظهرت فيها بقصة شعر جديدة، ولون قريب إلى الأحمر أو البرتقالي، وعلّقت بالقول:"نهاركم حلو ومشرق، Newlook".

وتفاعل المتابعون مع إطلالتها الجديدة هذه بشكل كبير، وكان من بينهم الممثلة السورية شكران مرتجى التي علّقت بالقول:"جمالك"، والفنانة السورية سارية السواس التي علّقت قائلةً:"قمر".

ومن ناحية أخرى، كانت رفضت فواخرجي الحديث عن خلافها مع زميلتها الممثلة السورية كاريس بشار والذي يعود لحوالي الـ20 عاماً، وتحديداً في العام 1999، مشيرةً إلى أنها لا تحب الحديث في الموضوع، خاصةً أن الخلاف قديم ومرّ عليه زمن طويل.

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