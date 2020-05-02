خاص الفن- جان قسيس يتحدث عن دوره في "مرايا الزمن"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل اللبناني ​جان قسيس​ عن دوره في مسلسل "​مرايا الزمن​" الذي يعرض حاليا عبر ​قناة المنار​، معتبرا انه يحقق اصداء جيدة جدا وقال: "اقدم دور الحاج الذي يموت ابنه شهيدا، ويفتح مكتب مساعدات اجتماعية".

ومن جهة أخرى، قال قسيس :"أحضر دكتوراه بعنوان مسار القناع مرورا بالمسرح على مختلف البلدان".

يذكر أن المعركة التي يطرحها مسلسل "مرايا الزمن" في جانب منه، هي غزو الميديا لمجتمعنا وتأثيرها المخيف، وصولاً إلى تسببها في تخريب مجتمعات وتدمير دول بكاملها على المستويين الإنسانيّ والأخلاقيّ، وصعوبة ضبط مسارها والتحكم بنتائجها انطلاقاً من الكيانات الصّغرى (الأُسَر) وصولاً إلى الكيان الأكبر (الوطن).



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