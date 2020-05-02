تراند اليوم : فنانة تتلقي تهديدات بالقتل ومفاجأة من يقف ورائها؟

تلقت الفنانة اللبنانية، قمر، تهديدات ونجلها، فور عودتهما من دبي إلى لبنان، كاشفة أن زوجها السابق المنتج المصري، جمال مروان، هو من يقف وراء تمويل تلك الجهات التي تهددها بالقتل.

ونشرت قمر، جزءًا من محادثة السيدة التي هددتها عبر حسابها بموقع “إنستغرام” والتي تقول فيها: “ننتظرك في لبنان، هالمرة هتكون أخرتك، عم تلعبي مع أسيادك ياللي صنعوكي وعملوكي، نحرقلك وجهك قدام عيون ابنك، ودعي زباينك ودبي، حتكون أخر مرة بتشوفيهن بها، قرب وقتك، ناطرينك”.

وردت عليها قمر: “نحنا في شهر فضيل وأيام فضيلة، وهول الناس المجرمين المأجورين المهووسين مش مصليين عالنبي.. وحياتهم كلها واقفة بس ع قمر وكيف بدنا نقتل وندمر قمر وابنها.. أنا ما بعمري سألت عن شيء اسمه خوف، لأني أؤمن أن من أعطاني الروح هوي واحدو يلي بياخدها فقط لا غير.. وين ماكنتو بأمريكا، سوريا، كندا، بيروت”.