تراند اليوم : ملكة جمال .. الظهور الاول لأبنة الفنان الراحل ” يونس شلبي ” – اتفرج

خطفت سارة ابنة الفنان يونس شلبي الأنظار بظهورها الأول في الإعلام بصحبة والدتها، لتتحدثا عن الراحل وذكرياتهما معه، أما المفاجأة فكانت اكتشاف جمال صوتها.

ابنة يونس شلبي أشعلت الأجواء في ظهورها الأول بفضل حجابها وجمالها الناعم، إلى جانب كشفها عن موهبتها التي تعلن لأول مرة على الهواء وهي الغناء، لتذهل الجمهور بصوتها العذب.

ابنة يونس شلبي كشفت عن ذكرياتها مع والدها الراحل في برنامج “شارع النهار”، مشيرة إلى أنها كانت قريبة منه وتحرص على الغناء له بشكل متواصل، وهنا طلب منها المذيع أن تغني له مقطعاً من أي أغنية ترغبها، فأهدت والدها أغنية “تملي في قلبي” للفنان محمد فوزي، الذي كان يسعد بها كلما غنتها له.

تفاعل الجمهور بشدة مع مقطع غناء ابنة يونس شلبي الذي كشف جمال صوتها العذب.

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من جهة أخرى، أبكت زوجة يونس شلبي الجمهور عندما سردت قصة تنبأها بموته، وذلك عندما سافرت مع ابنها من أجل التقديم له في الجامعة، فراودها حلماً ظهرت فيه وكأنها تكتب نعيه الخاص به، فاستيقظت وهي في حالة فزع وطلبت من ابنها مغادرة الفندق.

وأضافت زوجة يونس شلبي أنه لم يمر سوى أيام، ودخل زوجها في غيبوبة في المستشفى لمدة 17 يوماً حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.