تراند اليوم : سما المصري عليها حكم قضائي يمس السمعة و الشرف .. تعرف علي التفاصيل

علق المحامي سمير صبري، على واقعة إلقاء القبض على الفنانة سما المصري، قائلًا: “أقل شييء وإن كان جاء متأخرًا هو القبض على سما المصري”، مؤكدًا أن سما المصري تدعو إلى الفسق.

وأضاف “صبري”، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج “خط أحمر”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أنه لديه حكم صادر ضد سما المصري باستبعادها من انتخابات مجلس النواب لسوء أخلاقها، وكان حكمًا تاريخيًا لسوء السمعة.

وتابع: “سما المصري عمرها ما كانت من الجمالية، وكانت من إحدى قرى الشرقية”، مستكملًا: “أنا مش بخاف من سما المصري، ومش بخاف إلا من ربنا”، معلقًا: “سما المصري دون المستوى، والحكم بسوء سمعتها يكفيني”.

يذكر أن النائب العام أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح أمس الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢، تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

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وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد شنت هجوما على سما المصري على خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور “إنستجرام”: “طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها. طب بالنسبة لمدام سما؟؟؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟”.

كما تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد سما المصري يتهمونها بإرتكاب جرائم ضد الأداب العامة وتقديم محتوى جنسي على مواقع التواصل الاجتماعي.