تراند اليوم : للمرة الثانية .. محمد رمضان ينجو من الموت 48 ساعة

بدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل “البرنس ” للنجم محمد رمضان تطورأت أبرزها نجاة رضوان البرنس من الموت للمرة الثانية؛ بعد أن فصل أخيه “فتحى” جهاز التنفس عنه.

وأنقذ الممرضون “رضوان”، بعد أن وجدوه ملقى على الأرض، وأتى الطبيب مسرعا ليضبط الأجهزة ويطلب من الممرضين البقاء معه فى الغرفة حتى يفيق.

وبعد أن ظن “فتحى” أنه نجح فى التخلص من رضوان، عاد إلى منزله، وفى جلسة فضفضة مع زوجته فدوى، حكى لها لماذا يكره رضوان إلى هذا الحد، قائلا لها إن والده الحاج حامد البرنس “عبدالعزيز مخيون”، كان يفضله على كل أخوته.

واضطر “أحمد داش”، لبيع سيارته ؛ من أجل تسديد قسط “فرن الدوكو” الذى اشتراه رضوان للورشة، بعد أن جاء عم جلال السمكرى وطلب منه مبلغ 50 ألف جنيه، وإلا سيتم الحجز.

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وبعد تأخر نور وعادل فى المستشفى، ازدادت الشكوك لدى إخوة رضوان، ليتصل رأفت على عادل للاطمئنان، قبل أن يصدمه بأن “رضوان عايش لكنه تعبان”.

بعد ذلك اتصلت عبير بفتحى لتخبره بأن رضوان ما زال على قيد الحياة، ليصدم هو الآخر، ويقول: “ده بسبع أرواح”، لكن والدتها كانت تتنصت عليها، لتدخل عليها فجأة وتقول لها: “انتو اللى عملتوا كده”، وتنتهى أحداث الحلقة الثامنة.

ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.