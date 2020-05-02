تراند اليوم : مايا دياب فضحت رامز جلال : كنت رايحة البرنامج و عارفة انه مقلب – فيديو

صرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب بأنها كانت على وشك الوقوع ضحية مقلب رامز جلال في برنامج “رامز مجنون جدا” ولكن فيروس كورونا كان السبب في نجاتها.

وأوضحت الفنانة اللبنانية أثناء حلولها ضيفة على برنامج “ساعة وحدة” مع الإعلامي اللبناني علي نجم، الذي يبث مباشرة عبر YouTube أنها كانت تعلم بوجود مقلب لكن لم يتم إطلاعها على التفاصيل.

وأشارت دياب إلى أنها كانت تخشى المشاركة في “رامز مجنون رسمي” نظرا لأنها تخشى تجربة الحجر في دبي أو الحجر في لبنان 14 يوما لدى عودتها وقالت “كنت راح أكون واحدة من الضيوف وتصويري كان يوم الاتنين.. وفي لبنان كانوا هيقفلوا المطار يوم التلات فكنت خايفة اروح اتحجر في دبي .. وانا واخدة الإجراءات الوقائية في المنزل وخايفة على بنتي وعيلتي وأمي وخايفة أرجع لبنان اتحجر 14 يوم”.

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وأضافت” كنت عارفة انه برنامج رامز أكيد .. بس ما كنت عارفة نوع المقلب”.

وفاجأت مايا دياب الإعلامي علي نجم بقولها أن المشاهير يعلمون جميعا بأنهم سيقعون ضحية لمقلب من رامز جلال وإلا كان اللجوء للقضاء هو ملجأهم الوحيد، لافتة إلى أنها تحب المقالب هي الأخرى.

أما فيما يتعلق برأيها في المقالب التي يقدمها رامز أشارت مايا إلى أن جهاز التحكم موجود لمن لا يرغب في مشاهدته.