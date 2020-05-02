تراند اليوم : عايدة رياض تكشف تفاصيل صورها في الكعبة رغم انها مسيحية – إتفرج

تحدثت الفنانة عايدة رياض عن أغرب الشائعات والمواقف التي تعرضت لها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت خلال لقاء في برنامج “خط أحمر” عبر قناة “الحدث اليوم” إنها ليس لها أي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد لها حساب عليها، ومهما حاول البعض إقناعها بإنشاء حساب ترفض ذلك.

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أضافت، أنها اعتادت على شائعات الوفاة التي تنتشر عنها، لكن أغرب موقف حدث قبل أيام، عندما وجدت صورة منتشره لشخص يضع صورتها من مشهد من عمل لها على هاتفه، ويقف بجوار الكعبة وكأنه قام بأداء عمرة لها، وقالت عن هذا الموقف: “في حد حاطط صورتي على الموبايل وقال بيعملي عمرة، أنا مسيحية أولا، لا وكمان المفروض أنا ردت عليه على فيسبوك وبشكره”.

أضافت، أنها لم تفهم هذا الأمر، ثم بعد ذلك فوجئت أن أحد المواقع كتب عنها بطريقة مستفزة، مؤكدة أنها تشعر أن هناك من يقصد فعل هذا عمدا.