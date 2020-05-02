شاهد..عمرو واكد أمام نجمة الأفلام الإباحية مايا خليفة فى مسلسل أمريكى جديد! (فيديو)

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كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:02 مساءً - يشارك الفنان المصري ذو الأصل الفلسطينى “عمرو واكد”، نجمة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبنانى “مايا خليفه”، بطولة الجزء الثانى من مسلسل أمريكى بعنوان “رامى”، والذي تدور أحداثه حول أحوال العرب المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية .
وقد لاقي الجزء الأول من هذا المسلسل هجوم عنيف من قبل ناشطين، مؤكدين أنه يقوم بتشويه صورة العرب والمسلمين في أمريكا حيث يصورهم شهوانيين ويبحثون عن المتع الجنسية والربح السريع بأي وسيلة ممكنه .
وتداول عدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، التريلر الخاص بالجزء الثانى من المسلسل الأمريكى “رامى” مساء يوم الخميس الموافق 30/4/2020، حيث ظهر واكد في احدى اللقطات، مستلقيًا في السرير بجانب سيدة، وأيضًا ظهرت مايا خليفة ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة، مما تسبب في صدمة الجمهور واثارة حالة كبيرة من الجدل .
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