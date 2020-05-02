مصري يقتل زوجته في الشارع بعد السحور .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:02 مساءً - أقدم مصري على قتل زوجته طعنا بالسكين بعد دقائق قليلة من تناولهما طعام السحور وذلك بسبب شكه في علاقتها بصديقه .

وكشف المتهم في التحقيقات إنه قام بمواجهة زوجته بإنها على علاقة بصديقه المقرب .. إلا إنها رفضت وأنكرت هذا الأمر ونشبت بينهما مشادة كلامية طالبت خلالها الزوجة الطلاق وانتهت بقتلها من قبل زوجها .

وأشار الزوج إلى أن الشك والغيرة أعمياه فقام بالتعدي عليها بالضرب ولم يشعر بنفسه إلا بعد أن استل سكينا من المطبخ ووجه إليها طعنة قاتلة في البطن بعد هروبها للشارع واستغاثتها بالجيران .

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وأضاف أنه حاول الهروب ولكن الجيران أمسكوا به وقاموا بتسليمه للأمن .

وأضافت التحريات أن المتهم تزوج المجنى عليها منذ 7 سنوات وأنجب منها أطفالا .. وأكد الجيران على إنها تتمتع بسيرة حسنة وبحسن الخلق وعلاقتها طيبة مع الجميع .

إلا أن زوجها كان دائم التعدي عليها بسبب خلافات زوجية ومادية خاصة في الفترة الأخيرة بسبب شكه بوجود علاقة بينها وبين صديقه .