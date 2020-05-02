نجم برنامج ” الكاميرا الخفية ” يكشف رأيه في برامج المقالب

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:02 مساءً - أجرى الفنان المصري ونجم برنامج الكاميرا الخفية ” إبراهيم نصر ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” القاهرة الآن ” تحدث من خلالها عن رأيه في برامج المقالب التي تقدم في الوقت الحالي .
وقال إبراهيم نصر إنه يجد أن ما يحدث الآن صعب للغاية .. وأضاف : ” يصعب عليا إني ألوي دراع زميل ليا .. وهما قدراتهم كده ” .
وأكد أن الجمهور يريد رؤية فن جميل ويريد أن يضحك دون ان ينزعج .. وأن هناك برامج جعلت الأطفال يصابوا بشيزوفرينيا وأمراض خاصة وتخلف عقلي .
وعن البرامج التي قدمها إبراهيم نصر علق قائلا : ” لم يستطع أحد تقليدي لأنني لم أكذب وكنت أقول ما بداخلي وأي شخصية ابتكرتها كنت اشعر أنها تخرج من داخلي ” .
كما أعرب عن استعداده للعودة بتقديم برنامج الكاميرا الخفية ولكن الظروف لم تسمح وجاء فيروس كورونا المستجد ليغير كل شيء .
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