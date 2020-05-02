كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:02 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” ضيفة مع الإعلامي اللبناني ” هشام حداد ” في برنامجه ” راحت علينا ” .
وتحدثت فيفي عبده خلال الحلقة عن موقفها من الحجاب وإمكانية ارتدائه في يوم ما .. فقالت : ” لو أراد ربنا هتحجب طبعا .. لو ربنا أمرني قومي البسي الحجاب بس مش هقلعه ” .
وبسؤالها هل تلمح بذلك عن الفنانات اللاتي خلعن الحجاب مثل صابرين وحلا شيحة .. أجابت : ” ربنا بيحاسب كل واحد لوحده .. فكل واحد مسئول عن نفسه وأنت برضو متعرفش ظروفها إيه ” .
وتابعت : ” لكن أنا بإذنك يارب لو حطيت الحجاب لا يمكن أقلعه أبدا ” .
وعن عدد زيجاتها كشفت فيفي عبده إنها تزوجت 5 مرات بما فيهم زوجها الحالي .
ووجه هشام حداد لها سؤالا عن إمكانية زواجها للمرة السادسة في حال انفصلت عن زوجها الحالي .. لترد قائلة : ” نعم تاني وتالت وعاشر .. ما اتجوزش ليه عارجة ولا مكسحة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تكشف عدد زيجاتها وموقفها من الحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.