فيفي عبده تكشف عدد زيجاتها وموقفها من الحجاب

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:02 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” ضيفة مع الإعلامي اللبناني ” هشام حداد ” في برنامجه ” راحت علينا ” .

وتحدثت فيفي عبده خلال الحلقة عن موقفها من الحجاب وإمكانية ارتدائه في يوم ما .. فقالت : ” لو أراد ربنا هتحجب طبعا .. لو ربنا أمرني قومي البسي الحجاب بس مش هقلعه ” .

وبسؤالها هل تلمح بذلك عن الفنانات اللاتي خلعن الحجاب مثل صابرين وحلا شيحة .. أجابت : ” ربنا بيحاسب كل واحد لوحده .. فكل واحد مسئول عن نفسه وأنت برضو متعرفش ظروفها إيه ” .

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وتابعت : ” لكن أنا بإذنك يارب لو حطيت الحجاب لا يمكن أقلعه أبدا ” .

وعن عدد زيجاتها كشفت فيفي عبده إنها تزوجت 5 مرات بما فيهم زوجها الحالي .

ووجه هشام حداد لها سؤالا عن إمكانية زواجها للمرة السادسة في حال انفصلت عن زوجها الحالي .. لترد قائلة : ” نعم تاني وتالت وعاشر .. ما اتجوزش ليه عارجة ولا مكسحة ” .