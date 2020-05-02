- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:01 مساءً - شهدت ولاية كاليفورنيا يوم أمس الجمعة خروج تظاهرات بالآلاف للمطالبة برفع الحجر الصحي الساري منذ ستة أسابيع .
وظهر المتظاهرون وهم يحملون أعلام الولايات المتحدة الأمريكية ولافتات كتب عليها ” كل الوظائف ضرورية ” و ” الحرية ضرورية ” .. كما ارتدوا قبعات كُتب على بعضها رسائل مؤيدة للرئيس دونالد ترامب .
وقال ” غافن نيوسوم ” حاكم كاليفورنيا في تصريحات صحفية يوم أمس بأنه يتفهم الإحباط الذي دفع المواطنون إلى الاحتجاجات .. وكذلك قلقهم بشأن الاقتصاد ومستقبل عائلاتهم .
وأشار إلى أنه سوف يصدر عنه خلال الأيام المقبلة إعلانا بشأن إجراءات الحجر .
ووجه غافن نيوسوم رسالة إلى المتظاهرين قال فيها : ” اعتنوا بأنفسكم .. ضعوا كمامة .. احترموا التباعد الجسدي .. هذا المرض لا يفرق بين متظاهر وديموقراطي وجمهوري ” .
يذكر أن كاليفورنيا قد سجلت 91 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2073 حالة .
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات حاشدة في ولاية كاليفورنيا للمطالبة بإنهاء الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.