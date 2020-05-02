بمناسبة يوم العمال العالمي .. ولي عهد الأردن يجري اتصالا مرئيا مع عامل نظافة

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:01 مساءً - أجرى ولي العهد الأردني الأمير ” الحسين بن عبد الله ” مساء يوم أمس الجمعة اتصالا مرئيا مع عامل الوطن (عامل النظافة) أحمد النصيرات وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي .
ووجه الحسين بن عبد الله الشكر لأحمد النصيرات ولكل عمال الوطن وأشاد بروحهم المعنوية العالية والإيجابية فيما يقدمونه للبلاد .
وأكد على دورهم البارز خلال أزمة فيروس كورونا المستجد الذي يساعد في تجاوزها .. فقال : ” اشكرك على معنوياتك العالية الكل محتاج الروح الإيجابية بهالفترة وبدي أعيد عليك وعلى كل إخواني من عمال الوطن ” .
وتابع : ” الكل بيشهد أديش بتقدموا للبلد وإن شالله بهمتكم وهمة الجميع بنتجاوز هذه الأزمة ” .
وفي نهاية حديثه نقل ولي العهد الأردني تحيات الملك عبد الله الثاني لعمال الوطن .
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