شاهد.. هند القحطاني تتمنى المشاركة في “رامز مجنون رسمي”

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:01 مساءً - أثارت الناشطة السعودية “هند القحطاني” الجدل بين متابعيها بمقطع فيديو أكدت من خلاله أن كثير من الأشخاص يتمنون أن يتم استضافتها في برنامج “رامز مجنون رسمي”.

ونشرت هند القحطاني مقطع فيديو من منزلها ظهرت فيه وهي تشاهد البرنامج ثم قالت أن الكثيرين يتمنون ان يتم استضافتها في برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وحصل مقطع الفيديو على تفاعل واسع من جانب المتابعين، حيث اعتبر البعض أن هند القحطاني تحاول طرح اسمها في أي شيء عليه إقبال من الجمهور، فيما سخر منها البعض الآخر بسبب نطقها لموقع “تويتر” الذي شهد التصويت الذي تتحدث عنها حيث قالت “تويرر”.