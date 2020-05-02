شاهد.. احمد فلوكس يرتبك بسبب سؤال عن طليقته هنا شيحة!

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:01 مساءً - حل الممثل المصري “أحمد فلوكس” ضيفاً على مواطنته المخرجة “إيناس الدغيدي” في حلقة الامس برنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”.

وتطرق الحديث، خلال الحلقة، عن علاقة احمد فلوكس بزوجته السابقة الممثلة “هنا شيحة”، ليؤكد أنه تركها لأنها هي من طلبت الطلاق، وأضاف أنه لن يرفض لها أي طلب في حياته مهما كان مؤكداً أنها “ست ما بتفرطش فيها”.

وردا على سؤال من شيخ الحارة، عن وقوع هنا شيحة في مشكل كبيرة بعد طلاقها منه وانه هو من أنقذها منها ارتبك احمد فلوكس ورقض التحدث في الامر قائلا “هنا شيحة لغاية ما موت لها جوايا حب وتقدير واحترام”.

تصريح فلوكس أثار إعجاب الجمهور الذي علق على أنه ما زال يحبها وهذا الشيء واضح من عينيه.

أيضاً وجه “شيخ الحارة” سؤالا لفلوكس “لو عرض على هنا عمل يجمعها بـ محمد رمضان وهي على ذمتك، هل ستسمح لها” ليجيب “لو العمل في فايدة إلها أكيد”…إذ أنه من المعلوم أن علاقة أحمد ورمضان ليست جيدة وهنالك مشاكل بينهم..