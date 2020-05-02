مفاجأة.. ميا خليفة تطل في مسلسل مصري-امريكي!

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:01 مساءً - تداول رواد السوشال ميديا الفيديو الترويجي الخاص بالمسلسل المصري _ الأمريكي “رامي” بموسمه الجديد.

غير ان المفاجأة في الفيديو الترويجي هو ظهور الممثلة الإباحية السابقة ذو الاصول اللبنانية “ميا خليفة” ، ليتضح فعلاً أنها مشاركة في الجزء القادم من المسلسل.

هذا وقد أبدى متابعو المسلسل استغرابهم من ظهور ميا خليفة في البرومو، فيما تساءل آخرون إن كانت هي فعلا أم لا، وإن كان لها دور كبير في المسلسل أن فقط تظهر في لقطاته، فيما عبر البعض عن صدمتهم لظهورها.

تدور قصة المسلسل حول رامي الذي يقوم برحلة روحية في حي نيوجيرسي المنقسّم سياسياً.. ويستكشف تحديات الوقوع بين مجتمع مصري يعتقد أن الحياة عبارة عن اختبار أخلاقي، وجيل الألفية الذي يعتقد أن الحياة ليس لها عواقب.

الجزء الأول من مسلسل “رامي” عرض في شهر أبريل 2019 وشارك به عدد من الممثلين العرب مثل عمرو واكد وروزالين البيه وهيام عباس وغيرهم وتدور قصته حول الصراع الفكري والاجتماعي الذي تعاني منه أسرة مصرية انتقلت للعيش في أمريكا، وذلك من خلال قصة “رامي” الذي يجسده الممثل رامي يوسف.