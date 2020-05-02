هل وقعت نسرين طافش ضحية “رامز مجنون رسمي”؟

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:01 مساءً - كشفت الفنانة السورية نسرين طافش أنها تلقت دعوة للمشاركة في برنامج “رامز مجنون رسمي” ولكنها اعتذرت، دون أن تكشف عن سبب رفضها، أو كيفية علمها بأنه مقلب وليس برنامجا حواريا.

ردت نسرين على سؤال أحد المتابعين ان كانت تقبل المشاركة في برنامج “رامز مجنون رسمي”، لتجيب عبر تويتر: “نعم عزيزتي انعرض عليي البرنامج واعتذرت والله يوفق الجميع”.

نعم عزيزتي انعرض عليي البرنامج و اعتذرت و الله يوفق الجميع 🙏🏻🌷 Advertisements — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) April 29, 2020

وحول كيفية معرفتها ان البرنامج الذي تم عرضه عليها مقلبا قالت نسرين: “اسهل شي انك تعرف مش معادلة فيزيائية .. و كتير فنانين شكو و حسو و قدرو عرفو بطريقتهون و اعتذرو حتى من المواسم السابقة .. و الله يوفق و يسعد كل الناس”.

اسهل شي انك تعرف 😊 مش معادلة فيزيائية .. و كتير فنانين شكو و حسو و قدرو عرفو بطريقتهون و اعتذرو حتى من المواسم السابقة .. و الله يوفق و يسعد كل الناس 🙏🏻 — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) April 30, 2020

“في نفس الاطار، كشف الفنان السوري باسم ياخور حقيقة معرفته بمقلب الفنان رامز جلال قبل مشاركته في برنامج “رامز مجنون رسمي” لهذا العام، موضحًا أنه لم يتم الاتفاق معه على المقلب ولكن كانت هناك مؤشرات توحي له أن هذا مقلب، خاصة أن الأجر الذي تقاضاه كان عاليًا جدًا مقارنة بأي أجر يحصل عليه في أي برنامج حواري آخر.