ايتن عامر تكشف حقيقة خلافها مع رضوى الشربيني.. هل وصفتها بـ “المعقدة”؟

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:01 مساءً - كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر حقيقة خلافها مع مواطنتها الإعلامية رضوى الشربيني، بسبب تغريدات متداولة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

ونشرت أيتن، عبر خاصية الستوريز عبر حسابها على انستغرام ، صورة للتغريدات المنسوبة إليهما، والتي كتبت فيها رضوى: “أنا مش فاهمة ليه أيتن عامر في المسلسل مصممة تقلل من كرامة الستات واحد مش بيحبك ابعدي عنه انتي كده بتقللي مننا”، وتغريدة أخرى ترد فيها أيتن: “علشان أنا واحدة مش معقدة زيك”.

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وأكدت أيتن عامر أن هذه التغريدات مفبركة، وأن رضوى الشربيني صديقتها ولا تتحدثان سويا بهذه الطريقة، كاتبة: “بوست Fake.. رضوى حبيبتي وصاحبتي طبعا وعمرنا ما نهزر مع بعض بالشكل ده”.

مسلسل “فرصة تانية” من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عام أحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎.‎

وكانت رضوى الشربيني قد علقت على دور ايتن عامر في مسلسل “فرصة ثانية” على طريقتها وذلك عبر فيديو نشرته على حسابها على انستغرام.