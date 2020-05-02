شاهد.. عمرو يوسف يرقص بعد فوزه على احمد السقا في هذا السباق!

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:01 مساءً - احتفل الفنان المصري عمرو يوسف بفوزه على مواطنه الفنان أحمد السقا في تحدي التزلج ضمن برنامج المسابقات الرمضاني “إغلب السقا” المذاع على قناة “mbc مصر”.
غير ان أحمد السقا نجح في الفوز على عمرو يوسف في نهاية البرنامج بعد ان تغلب عليه في فقرات اخرى.
يذكر انه لم يستطع احد التغلب على احمد السقا في هذا البرنامج حتى الان سوى الفنانة درة التونسية.
وأعلن السقا أنه يتبرع بالجائزة، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، لصالح جمعية رسالة للأعمال الخيرية.
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