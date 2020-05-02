حمدي ميرغني يكشف حقيقة مقلب “رامز مجنون رسمي”

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:01 مساءً - في اول تعليق بعد وقوعه ضحية حلقة الامس من برنامج “رامز مجنون رسمي”، نشر الفنان المصري حمدي ميرغني صورة له على رامز جلال عبر حسابه على انستغرام .
وعلق حمدي الميرغني على الصورة كاتبا” ردا على السؤال الشهير بتاع عارف ولا مش عارف أن ده مقلب، أنا كلمتني أروى إني اطلع في برنامج اسمه كرسي الحقيقة”.
وأضاف:” مدير أعمالي قالي لازم تروح لأن أروى برامجهم بتتشاف كويس جدا في الخليج والدول العربية، وفجأة ظهر لي المجنون حبيبي رامز وساعتها بس عرفتها أنها النهاية”.
يذكر ان حمدي ميرغني اصيب بحالة هلع كبيرة حيث ظل يصرخ ويتوسل ويشتم رامز جلال طول فترة المقلب.
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