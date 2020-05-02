شاهد.. حمدي ميرغني واقوى رعب وصراخ في “رامز مجنون رسمي”

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 04:01 مساءً - وقع الفنان المصري حمدي ميرغني ضحية حلقة الامس من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال على قنوات “mbc “.
وقد نفذ رامز جلال اقوى عقاب حتى الان في حمدي ميرغني والذي انتابه غضب شديد وحالة من الهلع حيث ظل يصرخ طول وقت الحلقة.
حمدي بدا هادئاً في بداية الحلقة، وعندما حان دور مقالب رامز، حاول التظاهر بعدم الخوف، لكنه كان يكيل الشتائم لرامز جلال، الذي لم يستجب لتوسلاته.
الفنان الكوميدي المصري، في نهاية المقلب، وخلال فقرة سقوطه في الماء، قال لرامز جلال إنه سيخسر كل زملائه.
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