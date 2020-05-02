جاستن بيبر وأريانا جراندي يدعمان مصابي «كورونا»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قرر نجما أغاني البوب كل من الكندي جاستن بيبر، والمطربة الأمريكية أريانا جراندي، تقديم عملا غنائيا مشتركًا للمرة الأولى لدعم العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

ومن المقرر أن يقدم نجما أغاني البوب جاستن بيبر، وأريانا جراندي عملا غنائيا مشتركًا للمرة الأولى، حيث أعلن المغنيان على موقع إنستجرام أن الأغنية المشتركة التي تحمل اسم ”ستك وذ يو“ (نحن بجانبك) ستطرح يوم الثامن من مايو.

وستخصص إيرادات بث وبيع الأغنية لمؤسسة معنية برعاية أطفال العاملين في قطاع الصحة بهدف تمويل مساعدات ومنح دراسية لهم.

و الجدير بالذكر أن جاستن بيبر، البالغ من العمر 26 عاما، وأريانا جراندي البالغة من العمر 26 عاما، وهما من أشهر المغنين الشبان في الولايات المتحدة، لم يقدما أغنية مشتركة من قبل.

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وقالت النجمة العالمية أريانا جراندي في بيان ”نأمل أن يحدث (العمل) تأثيرا كبيرا ونأمل أن يسعدكم.

وعلى جانب أخر، نشر النجم والمطرب الكندي جاستن بيبر، مؤخرا، فيديو عبر موقع إنستجرام يجمعه بزوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، وذلك أثناء تواجدهما في الحجر المنزلي الذي يتبعه الجميع لتفادي العدوى بفيروس كورونا.

النجم العالمي البالغ من العمر 26 عاما، جاستين بيبر، ظهر وهو يرقص مع زوجته في المنزل من أجل كسر حالة الممل الناتجة عن البقاء في المنزل، ومن أجل تشجيع جمهورهما على البقاء في المنزل وإيجاد طريقة للاستفادة من أوقاتعم بالقيام بأشياء طريفة.

وحقق الفيديو أكثر من 9 ملايين مشاهدة ونصف بعد مرور ساعات على طرحه بحساب جاستين بيبر بـ انستجرام الذي يتابعه 130 مليون شخص.